مجلس مدينة إبشواي يواصل حملات التطهير والتعقيم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، برئاسة مراد مسعود، بتكثيف الحملات للتصدّي للمخالفين لقرارات الحظر واستمرار التعقيم والتطهير؛ تنفيذًا لمُبادرة إيد واحدة ضد كورونا المستجد التي أطلقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتصدّي لانتشار فيروس كورونا.وتمكنت الحملة من تعقيم وتطهير شوارع مدينة إبشواي ابتداءً من مستشفى إبشواي المركزي، مرورًا بموقف سيارات الأجرة ومحيط مبنى مجلس المدينة ومنطقة البريد، ثم سرادق بنك مصر والبنك الأهلي وكذلك ‏تعقيم الجمعيات الزراعية، بالتعاون مع منطقة إبشواي للإصلاح الزراعي.وأيضًا استمرار أعمال منظومة النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع 400 طن قمامة ومخلفات من الشوارع العامة والفرعية بالمدينة والقري، ومُصادرة محتويات مقهى وصالة بلياردو بأبوجنشو والعَضامي يعملان أثناء فترة الحظر بما يخالف التعليمات والقوانين وتمت مصادرة شيش وعدد من الكراسي وأسطوانة غاز وسماعة وشاشة كمبيوتر.