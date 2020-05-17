توريد 109 آلاف طن قمح لصوامع الإسكندرية

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من كل من " وزارة التموين، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية القبانية" قد استقبلت حتى الآن أقماحا محلية بإجمالى 109 آلاف و444 طنا طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.ويذكر أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020 بدأ يوم 15 أبريل الماضي، واستعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع، والهناجر، والبناكر، والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.وتستقبل الإسكندرية القمح بالعديد من الصوامع والبناكر ومنها: صومعة برج العرب بسعة 90000 طن، وصومعة كينج مريوط بسعة 60000 طن، وصومعة العامرية بسعة 60000 طن، وصومعة الصبحية بسعة 60000 طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد ٢ بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45000 طن بإجمالى 90000 طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة 3000 طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة أيضًا إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة.