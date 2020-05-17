رئيس الوزراء العراقي يبحث مع العبادي سبل مكافحة كورونا

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقضاء عليه، وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.وذكر مكتب "العبادي" في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الأزمة المالية والوضع الأمني في عدد من المحافظات، والعلاقات الخارجية، وملف الخدمات، فضلا عن الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى التأكيد على ضرورة تحقيق استقرار سياسي يتيح للحكومة الحالية اتخاذ إجراءات تنقذ البلاد من الأزمات التي تشهدها.