بدء امتحانى الكيمياء والجغرافيا لـ«تانية ثانوى»

بدء منذ قليل، الامتحان الإلكتروني، لمادتي الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، بمحافظات المرحلة الأولى، لطلاب الصف الثاني الثانوي، في ختام امتحاناتهم الإلكترونية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2020.ويؤدي الطلاب الامتحان الإلكتروني لمادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة، في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.