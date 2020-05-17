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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال معارض تركي اتهمه أردوغان بمهاجمة مسؤولين حكوميين

الأحد 17/مايو/2020 - 08:37 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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اعتقلت قوات الأمن التركية، رئيس فرع الشباب الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في مقاطعة أضنة بوسط تركيا "إرين يلدرم"، وذلك بعد ساعات من اتهام الرئيس التركي له بالاعتداء على مسؤولين محليين - حسبما أفاد موقع T24 الإخباري التركي -.

واعتقلت الشرطة التركية "إرين يلدرم" بعد ساعات من اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ "يلدرم" بمهاجمة المسؤولين الذين كانوا يوزعون المساعدات الإنسانية كجزء من حملة التبرعات والمساعدات التي تقودها الحكومة المحلية لمساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

فيما قال أردوغان "لقد تم التأكد من أن الشخص الذي هاجم شرطة وحاكم المنطقة ومسؤولي مجموعة المساعدة فقد كان رئيس فرع الشباب لمنطقة حزب الشعب الجمهوري في أضنة".

واتهم الرئيس التركي يلدرم باتباع تكتيكات حزب العمال الكردستاني المحظور.

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