البرازيل تسجل 816 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 816 حالة وفاة و14919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما رفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في هذا البلد إلى 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكدة.وذكرت قناة (فرانس 24)، اليوم الأحد، أنه مع تسجيلها 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكدة، تعد البرازيل الدولة الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينيّة جراء هذا الفيروس الذي أودى بحياة 310 آلاف شخص في كل أنحاء العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.