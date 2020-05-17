إصابة رجال إطفاء خلال مكافحة حريق بلوس أنجليس

أصيب العشرات من رجال الإطفاء، في انفجار وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجليس، حسبما أعلن مصدر رسمي.وقال الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نحو 230 من هؤلاء كانوا يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجليس.وأوضحت إدارة الإطفاء، في بيان أنه، "تم إنشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".ولم يكن رجال الإطفاء قد نجحوا في إخماد الحريق عند الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش بعد ساعة على اندلاعه.