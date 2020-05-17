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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 06:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت ألمانيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض الذي يسببه فيروس "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 174355.

وبينت الحصيلة، أن عدد الوفيات وصل إلى 7914 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

من جانب آخر، خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا، أمس السبت، إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في كل تجمع لم يتجاوز 50 شخصًا، ولم يتم رصد أي مخالفات.

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