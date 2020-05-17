تسجيل أول وفاة جراء فيروس كورونا بالنيبال

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة امرأة في النيبال تبلغ التاسعة والعشرين، وكانت وضعت في الآونة الأخيرة مولودًا، وهذه أول وفاة جراء الفيروس في هذا البلد الواقع بجنوب آسيا، والذي سجل 281 إصابة بـ"كوفيد-19".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الضحية التي كانت تعيش على بعد نحو 90 كلم من العاصمة كاتماندو، توجهت في وقت سابق لتلقي العلاج في المستشفى حيث توفيت.و قال نائب المتحدث باسم وزارة الصحّة سمير كومار أديكاري، في بيان: " لقد ثبت أن هذه أول وفاة يتسبب بها "كوفيد-19" في النيبال ".و قالت وسائل إعلام، إنّ المولود وأفراد آخرين من عائلة المتوفاة سيخضعون لفحوص لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.