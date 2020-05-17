مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى انقلاب حافلة بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب حافلة على طريق سريع بجنوب غربي البلاد.ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن الشرطة المحلية قولها إن ثلاثة أشخاص من بين المصابين حالتهم حرجة نتيجة للحادث الذي وقع مساء السبت على طريق رئيسى يربط مدينة شيشانج مع تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.ومن بين 36 شخصا كانوا على متن الحافلة، لاقي اثنان حتفهما على الفور وتوفي أربعة بعد نقلهما إلى المستشفى، ومازال جميع المصابين الـ 20 يخضعون للعلاج في مستشفى وبدأت السلطات التحقيق في أسباب الحادث.