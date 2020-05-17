رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الديمقراطيون يحققون فى قرار ترامب إقالة مفتش عام وزارة الخارجية

الأحد 17/مايو/2020 - 04:49 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
فتح أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي تحقيقًا في قرار الرئيس دونالد ترامب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، متهمين الرئيس بتصعيد حربه على أي رقابة على إدارته.

وقال ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام على أداء مهامه دون أن يذكر سببًا لذلك، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

ولم تشر الرسالة إلى من سيخلف لينيك الذي تولى منصبه عام 2013 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، وأصبح أحدث المراقبين الحكوميين الذين يقرر ترامب إبعادهم عن مناصبهم في الأسابيع الأخيرة.

وتساءلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وأعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ، في بيان، عن توقيت ودافع ما وصفوها بـ"الإقالة غير المسبوقة".

وقال إليوت إنجل، رئيس اللجنة والسناتور بوب مينينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "نعارض تمامًا إقالة المفتشين العموم التي لها دوافع سياسية، وتدمير الرئيس لهذه المناصب الحساسة".

وقال البيت الأبيض، إن قرار الرئيس إقالة لينيك صدر بناء على توصية من وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأصبح "لينيك" رابع مفتش عام يقيله ترامب منذ مطلع أبريل بعد تبرئة ساحته من المساءلة أمام مجلس الشيوخ في فبراير.

وردًا على سؤال عن التحقيق، قال مسؤول بالبيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه: "الوزير بومبيو أوصى بهذه الخطوة ووافق الرئيس ترامب".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية، إقالة "لينيك" لكنه امتنع عن التعليق على تحقيق الديمقراطيين أو دور بومبيو في الإقالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط