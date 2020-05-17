روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

أعلن اتحاد البث الأوروبي، أن مسابقة الأغنية الأوروبية 2021 (يوروفيجن) سوف تنعقد في مدينة روتردام الهولندية.وسوف تستضيف مدينة روتردام، التي كان من المقرر في الأساس أن تستضيف المسابقة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري قبل أن يتم إيقافها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، النسخة الـ 65 من المسابقة في "أهوي أرينا".وجاء الإعلان خلال "يوروفيجن: يوروب شاين أ لايت "، الذي تم بثه من قبل أعضاء اتحاد البث الأوروبي وشركائه في 45 دولة بدلًا من النهائي الكبير هذا العام.من ناحية أخرى، فازت ليتوانيا بنهائي النسخة الألمانية البديلة لمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية بعد حصول أغنية البوب "أون فاير" لفرقة الراب الليتوانية "ذي روب" بالمركز الأول.وأعلنت باربرا شونيبيرجر مقدمة الحفل في مدينة هامبورج ما يسمى الفائز بالقلوب وفقًا للرؤية الألمانية فى هذه النسخة البديلة.وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة مقاعد قاعة دار اوركسترا إلبه فى هامبورج وهى خالية من الحضور.وبعد رفض السلطات الهولندية إقامة المسابقة في مدينة روتردام بسبب فيروس كورونا، فقد تدبرت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إقامة مسابقة بديلة وبثتها، مساء السبت.