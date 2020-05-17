«جهاز العاشر»: غرامات فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

أصدر المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، تعليمات مشددة بفرض غرامات فورية على جميع سائقي سيارات الأجرة، لمن لم يرتد الكمامات.يأتي ذلك نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان سلامة المواطنين، وتطبيقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا.وأصدر رئيس جهاز العاشر تعمليات مشدد لإداره البيئة بالجهاز بتعقيم الموقف وخطوط الأقاليم، وخطوط النقل الداخلي بمنطقة بالأردنية، موضحًا أنه تم تنفيذ أعمال الرش والتعقيم للسيارات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات.وأوضح رئيس جهاز العاشر أنه تم تعليق اللافتات والإرشادات بتوعية المواطنين والركاب والسائقين لارتداء الكمامات، واتحاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم.