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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير أسترالى: الصين لم ترد علينا بشأن الخلافات التجارية

الأحد 17/مايو/2020 - 03:46 ص
وزير التجارة الأسترالي
وزير التجارة الأسترالي
وكالات
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صرح وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام، اليوم الأحد، بأنه حاول إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني لحل الخلاف التجاري المتنامي بين البلدين، ولكن حتى الآن لم يتلق ردا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تهدد الصين بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الشعير الأسترالي بعد تحقيق لمكافحة الإغراق، في الوقت الذي منعت فيه واردات لحوم الأبقار من أربعة مسالخ استرالية.

وجاءت هذه الإجراءات خلال أسابيع من دعوة أستراليا إلى إجراء تحقيق في أصل جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثار رد فعل غاضب من الصين.

وقال برمنجهام لبرنامج "إنسايدرز" على شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية اليوم الأحد: "لقد طلبت إجراء مناقشات مع نظيري الصيني ولكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب بإجراء مكالمة في هذه المرحلة".

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