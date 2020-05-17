المكسيك تسجل 278 حالة وفاة و2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 2112 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 47144 حالة.وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بـ278 حالة، ليصل بذلك إجمالي ضحايا كورونا في البلاد إلى 5045 حالة.وسجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في المكسيك يوم الثلاثاء 12 مايو عندما أبلغت السلطات الصحية عن 353 حالة وفاة.وأفادت خطة العودة إلى الوضع الطبيعي التي قدمها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووزيرة الاقتصاد غراسييلا ماركيز، بأن عددا خاصا من البلديات، تسمى "بلديات الأمل" ستتمكن من العودة إلى وضعها الطبيعي في غضون الـ 15 يوما القادمة تحت مراجعة قوية.