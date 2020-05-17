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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أنغام تكشف كواليس أغنية «هنعيش مع بعض» لمواجهة كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 03:23 ص
أنغام
أنغام
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الفنانة أنغام، كواليس أغنية "هنعيش مع بعض"، الني نشرتها وزارة الصحة عبر صفحاتها على موقع "فيس بوك"، لدعم المواطنين في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن وزارة الصحة كانت تريد أغنية تُشعر الناس بالأمل وأنها فترة وستمر.

وأضافت: "طلعت بالشكل اللي انت شفته، وقلنا منها بنشكر كل الناس والأطباء والممرضين، اللي بيخاطروا بحياتهم، وبنقولهم هتعدي، وفيه أمل".

أغنية "هنعيش مع بعض" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادى، وتقول كلمات الأغنية: "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا فى قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع فى يوم وتقربنا تانى من بعض.. دايمًا جنب بعض.. وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض". شاهد

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