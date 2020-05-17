جهاد يايجى.. ذراع أردوغان التوسعية تقود الجيش وتقصى مخالفيه

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين جهاد يايجي، رئيس أركان القوات البحرية، رئيسا جديدًا لأركان الجيش، ضمن تغييرات واسعة يجريها لتولية المقربين منه قيادة الجيش؛ لدعمه في إرسال قوات إلى الخارج.جاء أردوغان بـ"يايجي" رئيسا للأركان؛ لكونه ذا مساعٍ توسعية ويدعم أهدافه في الخارج، فهو يقف وراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع تركيا، نوفمبر الماضي، حي اعتبر أن الاتفاق سيكون درعًا ضد اليونان وقبرص ومصر، كما أنه سيمنع توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية خالصة مع البلدين، كذلك يمنع توقيع قبرص اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مستقبلا مع ليبيا.وتعتبر تلك الاتفاقيات التي وقعها السراج وأردوغان غير شرعية، سواء الاتفاقيات العسكرية والأمنية أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لأن حكومة الوفاق، وفقا للاتفاق السياسي، غير مخول لها توقيع اتفاقيات دولية، كما أن توقيع أي مذكرات تفاهم أو أشياء مماثلة يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وهو الأمر الذي لم يحدث، ما يعني انعدام أثر قانونية هذه الاتفاقيات.وبخلاف اختيار أردوغان لـ"يايجي" كونه شخصية عسكرية ذا طموح توسعية، يعد أيضًا أحد المقربين من الرئيس التركي، فقد ساعده في إجهاض انقلاب يوليو 2016، ليعينه في الشهر ذاته لاحقا نائبا لرئيس هيئة أركان القيادة البحرية، ثم ولاه سريعا رئاسة أركان القوات البحرية في أغسطس 2017 حتى اليوم.ومما يكشف الفكر التوسعي لرئيس أركان الجيش الجديد وسيكون المتحكم الأول فيه، كتابه "ليبيا جارة تركيا من البحر"، والذي تطرق فيه إلى الثروات الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا، والتي تعد هدفا سهلا لتركيا في ظل حالة الضعف التي تمر بها، وهو ما دفع أردوغان للتدخل عسكريا في ليبيا وإرسال جنوده وأكثر من 17 ألف مرتزق سوري، رغم خسائره والانتقادات في الداخل والرفض في الخارج.كما يعد "يياجي" مهندسا أساسيا لاستيلاء تركيا على ثروات ليبيا، فقد روج في كتابه لمبررات قانونية كانت أساس الاتفاق بين أردوغان والسراج حول تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، لقطع الطريق على التحالف بين قبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن احتياطات الغاز والنفط، مؤكدا أن الظروف الحالية هي أنسب وقت لتوقيع الاتفاقيات مع ليبيا والتدخل هناك، وهو ما حدث بالفعل.كما كان ليياجي دورا كبيرا في دعم عدوان أردوغان على سوريا ودعم الجماعات المسلحة هناك، فقد قال إن تركيا نجحت في القضاء على ممرّ الإرهاب في سوريا، وذلك في إشارة إلى أكراد سوريا وإحلالهم بجماعات إرهابية على طول الحدود التركية السورية، معتبرا أن هذا تم عبر ثلاث عمليات نفذتهم تركيا في سوريا وهي درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام.ودخل "يياجي" في صراع كبير مع وزير الدفاع خلوصي آكار، منذ يناير الماضي، بعد توقيع الاتفاقيات بين السراج وأردوغان، وأكد الإعلام التركي وقتها أن القوات المسلحة التركية تشهد حربًا منذ فترة طويلة وأن الخلافات باتت غير طبيعية في الفترة الأخيرة بين الطرفين، واضطر أردوغان إلى التدخل خوفا من حدوث خلافات قد تنعكس عليه سلبا، ليأتي اليوم بيياجي رئيسا للأركان الذي سيطيح بخلوصي آكار لأنه لن يعمل الاثنان معا في ظل العداوة القائمة بينهما.