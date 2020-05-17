شفاء 48 مصابًا بكورونا وخروجهم من العزل بالغربية

سادت حالة من الأفراح، وتعالت الهتافات والزغاريد داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بنين وبنات بسبرباي، بطنطا، ومستشفي العزل كفر الزيات، وذلك عقب الإعلان عن خروج 48 من مصابي فيروس "كورونا" عقب تماثلهم للشفاء نهائيًا.وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ارتفاع نسبة الشفاء للحالات، حيث تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن أكثر من 60 حالة من بين المصابين المحجوزين في انتظار عينة آخر لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من تمام شفائهم، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.ووجه الدكتور توفيق المنشاوي، والدكتور هشام البنداري، مديري العزل الصحي بالمدينة الجامعية بنات وبنين، وجها الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين والعاملين على هذا المجهود المميز، مؤكدين على دورهم الكبير كأبطال في مواجهة الفيروس.بينما أشار الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفي كفر الزيات، إلى تحسن عدد كبير من مصابين كفر الزيات، بعد تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وتقديم رعاية صحية كاملة، وسيتم تحويلهم إلى المدينة الجامعية خلال الفترة القادمة لاستكمال علاجهم.