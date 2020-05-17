مختار نوح عن يكشف مشاركته فى واقعة فساد بجامعة الأزهر (فيديو)

كشف مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، واقعة فساد في جامعة الأزهر، كان شريكًا فيها لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقت أن كان شابًا.وقال "نوح"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "كان ليا صديق دكتور في الأزهر، وكان بيجيب ورق الطلاب يصححه في البيت ويطلب مساعدتي، لأنه فاضل كام يوم ويسلم ويقولي أنا مش فاضي مشغول بالدعوة".وأضاف: "صديقي الدكتور بياخد فلوس على الشغل ده، وأنا شاركت في هذا الفساد الموجود والجريمة، وكنا بننجح الطلاب في مادة الشريعة والفقه، ونجحت أغلب الحالات وكلهم مش عارفين يكتبوا إملاء ونجحتهم لأن الفساد جر الفساد".وتابع: "كنت وقتها شابًا صغيرًا وتبت الآن، الأزهر محتاج تغيير ويجب مساعدة شيخ الأزهر".وعن الجدل المثار حول ابن تيمية، قال "نوح"، إن القاعدة الفقهية الثابتة لا تجيز نقل الفتوى من زمان لزمان أو من شخص لشخص، وفتاوى ابن تيمية غير صالحة وانتهت، وذكره لا يجوز.وأردف: "ابن تيمية مش بيقول قرآن، كلامه فتاوى ورأى شخصى يتم تطبيقها على حالة وحالة أخرى لا، فالمجرم غير المجرم والمتهم غير المتهم والحكم غير الحكم، والفتوى مرتبطة بالزمان والمكان".وتوقع "نوح" أن يكون عام 2020 نهاية التنظيمات والجماعات المتطرفة في مصر، مردفا: "لكن نواجه مشكلة في بعض كتب الأزهر، والأزهر مطالب بدور كبير في الانتقال للقضايا القائمة الآن، وقيادة المجتمع إلى الفضيلة".