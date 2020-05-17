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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغول» يطالب الحكومة بالكشف عن مكاسب الفلاحين من شركات السكر

الأحد 17/مايو/2020 - 01:58 ص
البرلماني محمد الغول
البرلماني محمد الغول
محمد الشريف
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تقدم البرلماني محمد الغول، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، عن حق الفلاح زارع قصب السكر من مكاسب شركة السكر فى الفترة الأخيرة، من حصيلة بيع ما يتجاوز 60 ألف طن من الكحول الإيثيلي، الذي زاد عليه الطلب فى الفترة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتساءل النائب محمد الغول عن حجم مبيعات ومكاسب الشركة، وخاصة أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 قد حدد سعر لتر الكحول الإيثيلى بـ55 جنيهًا، أي أن الطن يساوى 55 ألف جنيه، فى حاصل ضرب 60 ألف طن سنويًا، بمعدل 242 طن يوميًا، مضيفًا: "أين حق الفلاح المصرى زارع قصب السكر من كل هذه الملايين التى تربحها الشركة؟".

وتابع: "أليس من حقه أن يحصل على زيادة تتناسب مع حجم المكاسب التى تحققت، تماشيًا مع النص الدستوري الذى يعطى الحق للفلاح بالحصول على سعر عادل المحصول".

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