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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب فرنسى: وباء كورونا سينتهى.. ولا وجود لموجة ثانية

الأحد 17/مايو/2020 - 06:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلم الطبيب الفرنسي ديدييه راوول عن مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث أكد أن وباء كورونا على وشك الانتهاء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، استبعد ديدييه راوول ظهور موجات ثانية للوباء الذي راح ضحيته أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، على رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، أن الفيروس المستجد قد لا يختفي أبدًا.

وأكد الطبيب الفرنسي في مقطع فيديو نشره على "تويتر" مؤخرًا، أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالميًا، وتوقع ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير، بل انتهاء هذه الأزمة التي خضت العالم برمته.

وشدد الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا، على أن المعطيات العلمية كافة تؤكد أن "كوفيد 19" في طريقه إلى الانتهاء.

وأضاف راوول أن بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، لكن العالم لن يشهد بعد اليوم موجات تفش كالسابق، معتبرا أن ديناميكية الجائحة تراجعت بشكل كبير.

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