وزير الاتصالات:الدولة ستتيح منظومة رقمية شامل لخدمة المواطنين

كشف الدكتو ر عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على ثلاث ملفات حاليًا في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، تشمل منظومة الخدمات الرقمية، والتي ستطلق الدولة منها حزم من الخدمات تشمل خدمات الاستثمار، والخدمات المجتمعية، وخدمات التموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات أخرى سيتم إطلاقها خلال الربع الثالث للعام الجاري.وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الملف الثاني التدريب عن بعد "أون لاين"، ويستهدف توفير برامج ومنصات رقمية للتدريب تتيح 100 ألف فرصة تدربية للشباب خلال العام الجاري، موضحًا أن هناك عدة مبادرات تم إطلاقها، الأولي مهارة تك، ومبادرة شغلك من البيت، وجاري إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية، اليوم الأحد، موضحًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير برامج تأهيل وتدريب الشباب على احتياجات سوق العمل بهدف خلق مزيد من الوظائف.وقال الوزير إن برامج وزارة الاتصالات يستهدف جميع الطلاب والشباب وخريجي الجامعات، بالإضافة إلى تدريب آخر للموظفين بالحكومة لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية لنحو 53 ألف موظف، للتدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، واللغات والموارد البشرية والتواصل والتعامل مع الأخرين، وسيتم التدريب من خلال الإنترنت وعن طريق التسجيل، والحصول على شهادات معتمدة دوليًا من جميع الجامعات المشاركة في المبادرات.