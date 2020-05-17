مسؤول أسترالى: بعض القطاعات ستتعافى اقتصاديًا أسرع من غيرها

أعرب عضو بارز في فريق حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتنسيق التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن قطاعات مختلفة من الاقتصاد ستتعافى بوتيرة أسرع من غيرها مع تراجع حدة الوباء.وقال نيفيل باول رئيس لجنة التنسيق الوطنية للتعامل مع "كوفيد- 19"، إن بعض قطاعات الأعمال تمكنت من العمل بشكل جيد خلال الأزمة ومع رفع القيود، ستعود قطاعات الضيافة والفنون- وكلاهما من أصحاب العمالة الكبيرة.وأضاف في حوار مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد: "بعض القطاعات التي ستستغرق وقتًا أطول هي أي شيء مرتبط بالسفر الدولي، الذي سيستغرق أطول وقت للعودة ".