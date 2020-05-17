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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فوزى: تصوير مشهد مقتل الشيخ حسان كان مرعبا

الأحد 17/مايو/2020 - 01:43 ص
الفنان أحمد فوزي
الفنان أحمد فوزي
حسين الجندي
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عبر الفنان أحمد فوزي عن سعادته بردود الفعل عن دوره في مسلسل "الاختيار"، حيث ظهر في حلقة أمس، كونه "أبو البراء"، مصور فيديو مقتل الشيخ حسان أحد الرجال المهمين في سيناء، وهو شاب يقوم بتصوير ما تفعله الجماعة الإرهابية بالمسلسل، بينما لقيت مشاهده وأداءه ردود أفعال واسعة جدا.

وقال "فوزي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن ترشيحه للعمل جاء عن طريق فتحي سالم، ومنه إلى بيتر ميمي، الذي أكد له أن يريد "ممثل تقيل"، عليى حد تعبيره، مؤكدا أنه لن يتخيل أن من خمسة مشاهد يحدث هذا الجدل والتفاعل.

وأكد "فوزي" أن تصويره لمشهد مقتل الشيخ حسان كان مرعبا وكان يعتمد أكثر على الأحاسيس وتعبيرات الوجه والأداء الخاص بالشخصية، مشيرا إلى أنه تأثر بما يقوله الشيخ حسان وقتها وشجعه على هذا الأداء.

ورأى "فوزي" أن كره الجمهور للشخصية، مع بداية ظهوره، غفر له مع نهاية مشاهده بالعمل، ذلك عندما قام الشاب بالاعتراف إلى القائد "منسي" عن أماكن سلمي وأبو دعاء.

ويعتبر أحمد فوزي هو أحد المواهب الشابة التي قدمها المخرج خالد جلال من مركز الإبداع الفني، وهو محترف التمثيل لما يقرب من عشر سنوات.

مسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وبطولة أمير كرارة، بمشاركة كل من الفنان أحمد العوضي ومحمود حافظ وسارة عادل ودينا فؤاد وعدد كبير من الوجوه الشابة والفنانين الكبار.

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