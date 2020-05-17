طلاب «ثانية ثانوى» يختتمون امتحاناتهم الإلكترونية.. اليوم

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، امتحاناتهم الإلكترونية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2019 2020.ويؤدي الطلاب الامتحان الإلكتروني لمادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر.ويدخل الطلاب الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.وتم تخيص الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.