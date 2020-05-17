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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 14919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 02:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت البرازيل، ارتفاعًا حادًا جديدًا لإجمالي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 14919 حالة إصابة جديدة و816 وفاة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14919 حالة لتصل إلى مستوى 233142.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بـ816 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 15633 شخصًا.

وتعتبر البرازيل الدولة الخامسة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والسادسة من حيث حصيلة الوفيات بالمرض.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، الجمعة، استقالته من منصبه، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل ردع الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

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