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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قتل حسن الجبالى.. تفاصيل الحلقة 24 من «الفتوة»

الأحد 17/مايو/2020 - 01:08 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
حسين الجندي
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ضمن الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال جمع مشهد بين كل من أهل حسن الجبالي، حيث رفض تمامًا قبول أي هدايا من أهل الجمالية والتي استقبلتها "زينب" شقيقته الفنانة مها نصار، بينما طلب منها أن تعامل زوجته "ليل" الفنانة مي عمر بطريقة جيدة.

واستمرت الحلقة بمشهد بين كل من "الشيخ مبروك" الفنان أحمد خالد صالح وفتوة المدبح المعلم "سيد اللبان" الفنان رياض الخولي الذي قال له أن الذهب معه، بينما قال له الشيخ مبروك أن الذهب من نصيب حسن الجبالي، بينما قال له سيد اللبان أن الذهب من حقه ومن حق أحمد الجبالي، وسائل أبو شديد بينما لابد أن يموت من أجله ثلاثة وقد مات منهم اثنان أحمد الجبالي، وصابر أبو شديد، ويتبقي واحد فقط.

وجمع مشهد بين "زينب" الفنانة مها نصار و"جميلة" الفنانة نجلاء بدر زوجة المعلن عزمي أبو شديد للحديث عن زواج جميلة من الفتوة السابق، مؤكدة أنه سترها مشيرة إلى أنه بدأت تحبه رغم أنها في البداية لم تشعر بذلك نهائيًا، حيث كشفت له أن "ليل" الفنانة مي عمر سوق تقابل عبده اللبان من أجل الحديث معه عن طلبه للزواج من "نورا" ابنة حسن الجبالي، وهو ما جعل "جميلة" تفكر فيما قالته لها زينب، بينما أكدت لها لابد أن تترك منزل عزمي أبو شديد حتي لا يراها، وخاصة أنه لا يحب حسن الجبالي.

واستمرت الحلقة بمشهد جمع "ليل" الفنانة مي عمر و"نورا" ابنة حسن الجبالي من أجل مقابلة عبده اللبان، فيما أبلغت جميلة سيد اللبان عن هذه المقابلة والتي عرف بها حسن الجبالي ليغضب من "ليل"، بينما أبلغه أحد رجاله عن خناقة بين فرج وعزمي أبو شديد، وهو الكمين الذي نفذه عزمي أبو شديد من أجل قتل حسن الجبالي وهو ما حدث بالفعل.

ومسلسل الفتوة بطولة الفنانة ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة الحياة الحمراء في الساعه الثانية عشر صباح كل يوم، ويشارك فيه كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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