المراكز الأمريكية: مليون و435 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 87 ألفًا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مليونا و435098 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 22977 عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بواقع 1325 حالة إلى 87315.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يشمل الإحصاء الفترة حتى الخامس عشر من مايو، مقارنة بالإحصاء السابق يوم الخميس.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.