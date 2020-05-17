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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة إشغالات ليلية على مدينة المحلة الكبرى (صور)

الأحد 17/مايو/2020 - 12:49 ص
حملة إشغالات ليلية
حملة إشغالات ليلية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شنت الأجهزة التنفيذية، مساء أمس السبت، حملة إشغالات، برئاسة مركز ومدينة المحلة، وبالاشتراك مع حى أول، برئاسة عبد العزيز عجاج، ومدير التفتيش المالي والإداري بمجلس المدينة، ومدير الأمن الإداري بالمجلس، وذلك لتفقد شوارع المدينة، والتأكد من التزام المواطنين والمحلات بقرارات الحظر الخاصة برئاسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بضرورة استمرار حملات الإشغال بناء على توجيهات محافظ الغربية طارق رحمي، بمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم تحرير العديد من المحاضر، عبارة عن غلق وإشغال، حيث تم تحرير 3 محاضر إشغال، و7 محاضر غلق محلات مخالفة، مؤكدًا أن هناك جولات مستمرة، لمتابعة الحالة العامة والأسواق، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والتفتيش على المحلات، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

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