تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مالى

أعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة مساء اليوم في باماكو أنه وبعد فحص 422 شخصًا تأكدت إصابة 29 شخصًا ليصل مجموع الإصابات في مالي منذ أول ظهور للوباء إلى 835 إصابة.وأضاف البيان أن 439 شخصًا تم شفاؤهم، في حين توفي 48، ويواصل 310 أشخاص علاجهم في المشافي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.