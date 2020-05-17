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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء إيطاليا: نواجه مخاطرة محسوبة

الأحد 17/مايو/2020 - 06:07 ص
جريدة الدستور
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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن بلاده جاهزة لمواجهة المرحلة الجديدة بكل ثقة ومسئولية، مؤكدا أن الجهود التي بذلت لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد حققت نتائجًا إيجابية.

وأضاف كونتي، في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها (روما) لاستئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود على تنقل الناس، أن بلاده أقدمت على مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام ابتداء من الأسبوع الجاري مع تراجع عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" لأدنى مستوى له منذ التاسع من مارس.

وتابع: "نحن نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى"، موضحا أن منطقة (لومبارديا) يمكن أن تقوم بإجراء تقييم مسؤول عن ما إذا كان ينبغي إعادة الفتح، معتبرا أن الحكومة يمكن أن تتدخل في حالة انتشار العدوى مرة أخرى.

وأكد أنه على علم بأن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 55 مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة، لن تكون حلا لجميع المشاكل الحالية.

وحول رفع القيود التي فرضت بسبب كورونا، قال إن" الألعاب الرياضية وأحواض السباحة والمراكز الرياضية ستفتح أبوابها في 25 مايو مع اتباع بروتوكولات السلامة، مشيرا إلى أنه هناك حاجة إلى المزيد من النقاط المحددة لإعادة تشغيل دوري كرة القدم من الدرجة الأولى".

وتابع قائلا: "إن المسارح وقاعات السينما ستستأنف نشاطها انطلاقا من 15 يونيو".. لافتا إلى أن حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد الأوروبي ستعود انطلاقا من 3 يونيو، مؤكدا أن إيطاليا لن تطبق فترة عزل على الأشخاص القادمين إلى أراضيها.

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