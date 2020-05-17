الحلقة 24 من «الفتوة».. حسن الجبالى يرفض زواج ابنته لابن فتوة المدبح

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي علي قناة الحياة الحمراء في الساعه الثانية عشر صباح كل يوم، بمشهد جمع كل من سيد اللبان فتوة المدبح "الفنان رياض الخولي" وعزمي أبو شديد "الفنان أحمد صلاح حسني" للاتفاق علي حسن الجبالي "الفنان ياسر جلال".بينما انتقل المشهد الثاني بين كل واستمرت الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل بمشهد لكل من "عبده اللبان" الفنان محمود ياسين الذي طلب يد نورا "ابنة سيد الجبالي" الفنانة ليلي أحمد زاهر، وهو ما رفضه حسن الجبالي نهائيًا وتحدث مع ابنته نورا، مؤكدًا أنه يستحيل أن تتم تلك الزيجة نهائيًا لترد عليه أنه رفض من أجل ليل ويرد عليها بأنها تحبها، فيما وافقت نورا على كلب والدها بأنها لن تقابل عبده اللبان مرة أخرى.واستمرت الحلقة بمشهد جمع كل من "ليل" الفنانة مي عمر و"نورا" ابنة حسن الجبالي، حيث حاولت "ليل" أن تحتضن نورا عقب رفض والدها حسن الجبالي زواج نورا من عبده اللبان، فيما طلبت "ليل" منها أن يكونا أصحاب، بينما طلبت منها أن يحدث لقاء بين "ليل" وعبده اللبان وهو ما وافقت عليه "نورا"، بينما سمعت زينب شقيقه حسن الجبالي عما حدث.وقابل الشيخ مبروك أحمد خالد صالح شكر الفنانة هنادي هاني مهنا، وذلك من أجل أن يعتذر لها فيما رفضت اعتذاره نهائيًا، حيث كشف له عن حبها، بينما رفضت أن تتحدث معه كثيرًا، وأكد لها أن كل ما يخصه هو الذهب الذي تركه والده مع والد حسن الجبالي، بينما عاد إلى وعيه عندما رأى "شكر" لتؤكد له أنها سوف تتزوج المعلم فرج "فتوة المشاديد" الفنان ضياء عبدالخالق.مسلسل الفتوة يقوم ببطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، وهنادي هاني مهني، وليلي أحمد زاهر، وياسر صادق، وعهدي صادق، وإنعام سالوسة، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.