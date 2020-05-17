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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قرقاش» يرد على الفبركة القطرية بشأن وزير الخارجية الإماراتى

الأحد 17/مايو/2020 - 12:38 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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أبدت حكومة دولة الإمارات العربية، السبت، سخريتها من الفبركة الإعلامية القطرية التي زعمت تعرض وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد لإصابات "شديدة" جراء محاولة إيذاء.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية".

وأضاف مشيرا إلى الشيخ عبدالله: "أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وإلى قطر أدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".

وقطعت السعودية ومصر والبحرين، بالإضافة إلى الإمارات، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية وأغلقت حدودها مع قطر، وفرضت هذه الأوضاع عزلة على قطر في محيطها العربي.

ودأبت وسائل الإعلام والصفحات القطرية على مواقع التواصل على اختلاق معلومات وأخبار تستهدف المسئولين في الإمارات، التي قطعت علاقاتها مع قطر قبل حوالي أربع سنوات بسبب تورط الدوحة في دعم وتمويل التطرف.

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