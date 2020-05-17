مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-5-2020 فى المحافظات
الأحد 17/مايو/2020 - 01:50 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-5-2020 فى محافظات مصر، الموافق 24 رمضان، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
ويحل عيد الفطر على الأمة الإسلامية عقب خمسة أيام، ويحتفل جميع المسلمين بعيد الفطر المبارك الذي سيحل علينا، ولكن صلاة العيد هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فالجميع سيصلي في منزله مع أسرته منعًا للاختلاط والتجمعات.
وينتظر المسلمين إعلان دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2020، والتي من المفروض أن يقضيها معظم شعوب الدول العربية في المنزل بسبب إنتشار فيروس كورونا.
الفجر 3:19 ص
الشروق 5:00 ص
أذان الظهر 11:51 ص
أذان العصر 3:28 م
أذان المغرب 6:42 م
أذان العشاء 8:11 م
الإسكندرية
الفجر 3:21
الشروق 5:03
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 3:35
أذان المغرب 6:51
أذان العشاء 8:20
أسيوط
الفجر 3:29
الشروق 5:06
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:02
عين السخنة
الفجر 3:17
الشروق 4:57
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:37
أذان العشاء 8:05
كفر الشيخ
الفجر 3:17
الشروق 4:59
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:44
أذان العشاء 8:13
الأقصر
الفجر 3:28
الشروق 5:03
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 3:13
أذان المغرب 6:27
أذان العشاء 7:52
مرسى مطروح
الفجر 3:31
الشروق 5:14
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 3:46
أذان المغرب 7:01
أذان العشاء 8:31
شرم الشيخ
الفجر 3:17
الشروق 4:52
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 3:11
أذان المغرب 6:26
أذان العشاء 7:52
السويس
الفجر 3:15
الشروق 4:55
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:05
الزقازيق
الفجر 3:17
الشروق 4:58
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:42
أذان العشاء 8:11
ويحل عيد الفطر على الأمة الإسلامية عقب خمسة أيام، ويحتفل جميع المسلمين بعيد الفطر المبارك الذي سيحل علينا، ولكن صلاة العيد هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فالجميع سيصلي في منزله مع أسرته منعًا للاختلاط والتجمعات.
وينتظر المسلمين إعلان دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2020، والتي من المفروض أن يقضيها معظم شعوب الدول العربية في المنزل بسبب إنتشار فيروس كورونا.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-5-2020 في المحافظاتالقاهرة
الفجر 3:19 ص
الشروق 5:00 ص
أذان الظهر 11:51 ص
أذان العصر 3:28 م
أذان المغرب 6:42 م
أذان العشاء 8:11 م
الإسكندرية
الفجر 3:21
الشروق 5:03
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 3:35
أذان المغرب 6:51
أذان العشاء 8:20
أسيوط
الفجر 3:29
الشروق 5:06
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:02
عين السخنة
الفجر 3:17
الشروق 4:57
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:37
أذان العشاء 8:05
كفر الشيخ
الفجر 3:17
الشروق 4:59
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:44
أذان العشاء 8:13
الأقصر
الفجر 3:28
الشروق 5:03
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 3:13
أذان المغرب 6:27
أذان العشاء 7:52
مرسى مطروح
الفجر 3:31
الشروق 5:14
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 3:46
أذان المغرب 7:01
أذان العشاء 8:31
شرم الشيخ
الفجر 3:17
الشروق 4:52
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 3:11
أذان المغرب 6:26
أذان العشاء 7:52
السويس
الفجر 3:15
الشروق 4:55
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:35
أذان العشاء 8:05
الزقازيق
الفجر 3:17
الشروق 4:58
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:42
أذان العشاء 8:11