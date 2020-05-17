سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 17/مايو/2020 - 07:32 ص
وسام عطيةطباعة
يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية.
يترقب الجميع الآن فتح الأسواق التجارية العالمية مع فتح معظم الدول الحظر تدريجيًا للتعايش مع وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكي تعود الحياه التجارية في التعايش مرة أخرى في المصريون يبحثون عن أسعار الدولار بترقب شديد لأنها العملة الأولى في العالم وهي من تتحكم في الأسواق من حيث الارتفاع أو الانخفاض وكل ذلك بسبب استحوذها على عدد كبير من الذهب يقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
وننشر لكم في هذا التقرير بعض الأسعار الأكثر تداولا في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020:-
بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.
قناة السويس بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك HSBC وصل لـ 15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك البركة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وتأمل الأسواق خاصة الصينية والأمريكية والألمانية والروسية في فتح الأسواق بحركتها الطبيعية لكي تستعيد عافيتها الاقتصادية في ظل المحنة التي مرت بها جميع البلاد سواء كانت العظمي أو النامية، ويرجع ذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يترقب الجميع الآن فتح الأسواق التجارية العالمية مع فتح معظم الدول الحظر تدريجيًا للتعايش مع وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكي تعود الحياه التجارية في التعايش مرة أخرى في المصريون يبحثون عن أسعار الدولار بترقب شديد لأنها العملة الأولى في العالم وهي من تتحكم في الأسواق من حيث الارتفاع أو الانخفاض وكل ذلك بسبب استحوذها على عدد كبير من الذهب يقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
وننشر لكم في هذا التقرير بعض الأسعار الأكثر تداولا في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2020:-
سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 في البنوك المصريةفي البنك المركزي المصري وصل سعر الدولار لـ 15.69 جنيه للشراء - و15.81 جنيه للبيع.
بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.
قناة السويس بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك HSBC وصل لـ 15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك البركة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وتأمل الأسواق خاصة الصينية والأمريكية والألمانية والروسية في فتح الأسواق بحركتها الطبيعية لكي تستعيد عافيتها الاقتصادية في ظل المحنة التي مرت بها جميع البلاد سواء كانت العظمي أو النامية، ويرجع ذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).