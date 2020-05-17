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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-5-2020

الأحد 17/مايو/2020 - 07:08 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يواصل سعر الريال السعودي تراجع ملحوظ في أسواق المال، اليوم الأحد 17-5-2020، وذلك حسبما أفادت التعاملات المالية علي مدار الأسبوع، حيث بلغ متوسط سعره عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، وللبيع 4.20 جنيه بالبنك الأهلي المصري، وسجل4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع ببنك مصر.

وفيما يلي يقدم لكم موقع "الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم 

جاء سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 كما بلغ سعر البيع 4.21 بينما استقر سعر الشراء في البنك الأهلي المصري على 4.10 جنيه للشراء والبيع على 4.20 جنيه.

وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع وبلغ في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وحقق في البنك التجاري الدولي cib 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع، وفي بنك البركة استمر التداول بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد على 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع وفي بنك الإسكندرية وصل سعرالريال إلى 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفى بنك بلوم حقق سعر التداول استقرار كبير من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول إلى 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

جدير بالذكر أن إلى أن الريال السعودي صدر عام 1932 ويمثل العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتنقسم عملة الريال السعودي إلى فضة وورقية، حيث تتمثل عملة الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال، والورقية فئة 5 ريلات و10 ريالات و50 ريال و100 ريال و200 ريال ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه يغطي بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية.

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