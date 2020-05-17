أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17-5-2020
الأحد 17/مايو/2020 - 06:12 ص
محمد أبوعاصيطباعة
يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17-5-2020، حيث يتوقع خبراء المتعاملين في القطاع العقاري وقطاع المقاولات أن تنشط الأسواق تدريجيًا، مطلع يونيو 2020، موضحين أن انفراجة محدودة ستشهدها الأسواق لتنشيط عجلة الأسواق خاصة مع تضرر الاقتصاد.
وبحسب متعاملين في سوق الحديد، فإن أسعار الحديد سترتفع مجددًا على خلفية ارتفاع أسعار خام الحديد "البيلت" عالميًا، في ظل تباطوء إنتاجه، مع الركود المحدود في المبيعات، موضحين أن أسعار الحديد سترتفع مع تحرك الأسواق بسبب إقلة المعروض بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وتعطيل الأسواق.
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، زيادات طفيفة عن المعدلات المعتادة، حيث سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10.500 جنيه تسليم المستهلك، بينما سجل الطن من حديد بشاي 9700 جنيه للطن تسليم المصنع و9800 جنيه تسليم الموزع.
وسجل حديد العتال 9550 جنيهًا للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن.
وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9500 جنيه، فما سجل حديد المراكبي نحو 9700 جنيه كما سجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن.
أما حديد المعادي سجل 9600 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن.
في سياق متصل خفضت أسواق الأسمنت إنتاجها مع انخفاض معدلات السحب، مع تراجع المبيعات، حيث حققت زيادات طفيفة مع انخفاض المعروض قُدرت بنحو 10 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس السبت.
سجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا.
كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وأسمنت المخصوص سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن.
وسجل أسوان 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا يسجل نحو 740 جنيهًا للطن، فيما سجل الأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 745 جنيهًا للطن.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر
وبحسب متعاملين في سوق الحديد، فإن أسعار الحديد سترتفع مجددًا على خلفية ارتفاع أسعار خام الحديد "البيلت" عالميًا، في ظل تباطوء إنتاجه، مع الركود المحدود في المبيعات، موضحين أن أسعار الحديد سترتفع مع تحرك الأسواق بسبب إقلة المعروض بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وتعطيل الأسواق.
أسعار الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، زيادات طفيفة عن المعدلات المعتادة، حيث سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10.500 جنيه تسليم المستهلك، بينما سجل الطن من حديد بشاي 9700 جنيه للطن تسليم المصنع و9800 جنيه تسليم الموزع.
وسجل حديد العتال 9550 جنيهًا للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن.
وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9500 جنيه، فما سجل حديد المراكبي نحو 9700 جنيه كما سجل حديد العشري والكومي 9500 جنيه للطن.
أما حديد المعادي سجل 9600 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن.
سعر الأسمنت المصري اليوم
في سياق متصل خفضت أسواق الأسمنت إنتاجها مع انخفاض معدلات السحب، مع تراجع المبيعات، حيث حققت زيادات طفيفة مع انخفاض المعروض قُدرت بنحو 10 جنيهات بالمقارنة بأسعار أمس السبت.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
سجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا.
كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وأسمنت المخصوص سجل 735 جنيهًا للطن، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن.
وسجل أسوان 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن، وأسمنت عسكري بني سويف تراجع مسجلًا يسجل نحو 740 جنيهًا للطن، فيما سجل الأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 745 جنيهًا للطن.