صرف 18 مليون جنيه ونصف منحة «العمالة غير المنتظمة» بالغربية

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم الانتهاء من صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلتين الآولي الثانية، بإجمالي 18 مليون و422 ألف جنيه لـ 36 ألف و845 عاملًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم العمالة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ الغربية، انتظام عملية الصرف دون زحام أو تكدس من المواطنين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أنه تم تخصيص 237 مكتب للبريد، و77 فرعًا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للزحام والتكدس.