إصابة شخصين إثر تجدد مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب شخصان بأسلحة نارية بقرية الغربية في ساحل سليم بأسيوط، نتيجة تجدد خلافات قديمة بين عائلتين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتلقى اللواء، أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغ بوقوع إطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية الغريب ووجود إصابات.وعلى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين تجدد خلافات قديمة بين عائلتي آل جايد وآل النصاصرة، مما أدى إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية.ونتيج عن الحادث إصابة كل من المدعو "سلامة خ ا"، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والمدعو "صلاح خ ا" وتم نقله إلى مستشفى ساحل سليم.وتم السيطرة على الوضع ووقف إطلاق النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتشكيل فريق بحث لضبط مطلقي الأعيرة النارية وسماع أقوال الشهود.