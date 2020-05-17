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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج سيخ حديد اخترق الرئة لمواطن بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة

الأحد 17/مايو/2020 - 12:08 ص
استخراج سيخ حديد
استخراج سيخ حديد
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أجرت مستشفي الطوارئ بجامعة المنصورة، اليوم السبت، عملية استخراج سيخ حديد مخترقًا الجهة اليسري من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسري وعظمة لوح الكتف اليسري والمخرج من الجهة اليمني لمواطن عمره 40 عامًا بعد سقوطه من الدور الرابع.

وقام فريق من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي الطوارئ بادخاله إلى العمليات واستخراج السيخ الحديدي وإصلاح الرئة اليسري تحت قيادة الدكتور محمد الشبراوي مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور فتوح علاء الدين مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والأطباء المقيمين، الدكتور أمير بهاء، والدكتور محمود نصر، والدكتور أمير ثابت، والدكتور محمد عادل، وفريق من التخدير الدكتورة سارة صلاح، والدكتور أحمد النجار.

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