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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار المفتى يرد على مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة فى أوروبا

الأحد 17/مايو/2020 - 12:30 ص
الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
سناء إسماعيل
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تطلب نقل الزكاة من الخارج لمصر عندما كانوا في الحكم.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاصد الشرعية إنه إذا احتاج أهل البلد للزكاة يجوز أن تنقلها إلى أهل البلد من أجل صلة الرحم.

وكشف الدكتور مجدي عاشور، أن الزكاة موردًا سخيًا لجماعة الإخوان الإرهابية وعندما ضاقت بهم الأمور في مصر وعدد من الدول العربية، استخدموا التقية.

وتابع أن المؤسسات الدينية تقول بجواز إرسال أموال الزكاة من الخارج من المصريين إلى الداخل،

وأضاف أن الزكاة هي المورد الأصل لجماعة الإخوان الإرهابية لتخفيف أهدافهم، وأنهم كانوا يختارون الأحاديث التي تخدم أهدافهم فقط.

واستطرد أن حديث الإرهابي خالد حنفي الذي طالب بالتبرع بأموال الزكاة لتتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، بها مغالطات كثيرة لأن هناك حاجة لإنفاق أموال الزكاة في الداخل، قائلا إن نقل الزكاة من الخارج للمصريين أولى من غيرهم، كاشفا أن الإرهابي خالد حنفي يأخذ من الأقوال ليخدم وجه نظره.

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