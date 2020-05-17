أضخم ميزانيات العالم لمجابهة تداعيات كورونا

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تعمل دول العالم على إخراج كل ما في جبعتها لمواجهة آثار وباء كورونا، وأعلنت بعض الدول عن حزمة من المساعدات والإجراءات المالية للتصدي لتداعيات الوباء.ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الميزانيات الضخمة التي أقرتها بعض الدول للتصدي لتداعيات جائحة كورونا:أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بحزمة مساعدات قيمتها 3 تريليونات دولار للتخفيف عن الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة لوباء فيروس كورونا.ويتضمن هذا القانون حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.أعلن البرلمان الألماني عن إنشاء صندوق بمليارات اليورو لإنقاذ الشركات الكبيرة المتضررة من أزمة كورونا، ومن المقرر أن يعمل صندوق «الاستقرار الاقتصادي» على تعزيز رأسمال الشركات، كما أنه من الممكن للدولة في حال الضرورة أن تستحوذ على أسهم في هذه الشركات كما حدث في فترة الأزمة المالية قبل 10 أعوام.ويبلغ إجمالي القيمة المرصودة لميزانية الصندوق 600 مليار يورو لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن يعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة.زادت الحكومة الفرنسية التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة أزمة فيروس كورونا إلى 100 مليار يورو، بما يتجاوز 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو خلال أقل من شهر، من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير.قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، إن روسيا رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، متعهدا بإجراءات إضافية لتجاوز الأزمة التى وضعت الاقتصاد على شفا الركود.وتعزز روسيا الخطوات المتخذة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا بينما تكابد صدمة انهيار سعر النفط أحد أهم صادراتها إلى أدنى مستوياته فى 18 عامًا وتراجع سريع فى قيمة الروبل.