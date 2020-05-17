راديو مصر يطلق مبادرة «الكمامة ضمانة ليك»

يعتزم "راديو مصر" إطلاق مبادرة بعنوان "الكمامة.. ضمانة ليك.. وحماية للى حواليك"، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة، باعتبارها أسلوب حياة خلال الفترة الحالية والقادمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".ومن المقرر إطلاق المبادرة، اليوم الأحد، عبر برامج الهواء بالمحطة، وهي "طلعت شمس النهارده" تقديم دينا صلاح الدين، وبرنامج "رايح جاي" تقديم هبة الهواري، وبرنامج "كلام وسط البلد" تقديم نسرين عكاشة وكريم كوجاك، وبرنامج "عربيتي" تقديم هشام الزيني.من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن رش المطهرات في الشوارع على غرار ما يحدث في بعض الدول لا يقضي على فيروس كورونا المستجد، وقد ينطوي على مخاطر صحية.وذكرت منظمة الصحة العالمية، في وثيقة حول تنظيف الأسطح وتعقيمها كجزء من مكافحة فيروس كورونا، أن رش هذه المواد قد يكون غير فعال، مشيرة إلى أن الرش في الأماكن المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل الفيروس أو مسببات أمراض أخرى، لأن المطهر يفقد تأثيره وسط الركام.