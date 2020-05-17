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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق يلتهم حظيرة بالوادى الجديد ونفوق 30 رأس ماعز وخراف

الأحد 17/مايو/2020 - 12:03 ص
حريق يلتهم حظيرة
حريق يلتهم حظيرة
محمد علي مهدي
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سيطرت الحماية المدنية، بمركز الداخلة في الوادي الجديد، على حريق هائل بقرية "الجديدةط، نشب في إحدى حظائر الماشية القريبة من المنازل دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بإحدى حظائر الماشية القريبة من المنازل بمنطقة "الحصة البحرية" بقرية "الجديدة" التابعة لمركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وقوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ، بمساعدة سيارات الوحدة المحلية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وأسفر الحريق عن نفوق 30 رأس ماعز وخراف واحتراق الحظيرة بكامل محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

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