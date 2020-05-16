شفاء 6 حالات جديدة من مصابى كورونا بأسوان

غادر المدينة الشبابية بمحافظة أسوان، 6 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.الجدير بالذكر، إنه تم سحب عينات دم «بلازما»، من أحد الشباب المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد يدعي عبدالعزيز السيد، يبلغ من العمر 31 عامًا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي «الحجر الصحي»، ويعتبر الحالة الثالثة التي تتبرع بدمائها بعد أول زوجين.وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس «كورونا» المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.