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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وفاة 4 أطفال نتيجة حادث سير بأسيوط

السبت 16/مايو/2020 - 11:57 م
حادث سير
حادث سير
أسيوط – محمد أبو شادي:
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لقي 4 أطفال مصرعهم بعد أن دهستهم سيارة ملاكي كانت تسير مسرعة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرفت عن الطريق بمركز أبنوب بأسيوط.

كان قد تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفين.

وعلي الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تين حدوث تصادم السيارة رقم ١٢٧٣٨٨ ملاكي أسيوط ملك المدعو "ص. ع" مقيم أبنوب، بأربعة أطفال بمدخل مدينة أبنوب أمام المعهد الديني نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وتصادم بعمود إنارة، وإحداث تلفيات به ولاذ السائق بالفرار.

وتبين وفاة كلًا من "أسامة. ن " ١٢ سنة، و"عبد الرحمن. م" ٨ سنوات، و"كريم م" ٧ سنوات، و"محمد. ا" ١١ سنة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السيارة بمعرفة مركز شرطة أبنوب، وجاري تقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء أبنوب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات والبحث عن المتهم بمعرفة مركز شرطة أبنوب ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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