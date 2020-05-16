المصريين بالخارج: الدولة قامت بجهد كبير لاحتواء أزمة كورونا

نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ZOOM Application - Webinar مؤتمرة الأول الإلكتروني للمصريين في الخارج لمناقشة قضايا العالقين، بحضور نواب الشعب عن المصريين في الخارج، ووزراء سابقين، وأعضاء مجلس الإدارة، ورجال سياسة واقتصاد، ونخبة من الاعلاميين، وأكثر من ١٠٠ رئيس جالية ورابطة وجمعية حول العالم.حضر المؤتمر، النائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والنائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور محمود أبو العيون أمين عام مجلس الجالية المصرية الأسبق في دولة الكويت والمحافظ الأسبق للبنك المركزي، والدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع المملكة العربية السعودية، والمهندس إسماعيل أحمد على رئيس مجلس ادارة الاتحاد للمصريين في الخارج، والدكتور سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد، والقس جاد الله طيب راعي الكنيسة المصرية في انجلترا.وطالب الحضور في المؤتمر إمكانية التوسع في تعريف مصطلح العالقين ليشمل فئات أخرى، منها إنهاء الخدمة والإجازات الإجبارية، وترتيب أولويات ما بعد الأزمة لاحتمال مغادرة أعداد كبيرة لسوق العمل في دول الخليج، وتحدثوا أيضا عن دور وزارة القوى العاملة الذي لابد معه إلغاء كافة الاعتمادات الخاصة بشركات العمالة وتجار الإقامات في دول الخليج، وتفعيل أدوار المكاتب العمالية، كما تحدث ممثلي الجاليات ورؤساء الفروع والروابط والجمعيات من معظم دول العالم، ونقلوا تجاربهم في الدول التي يقيمون فيها، وكذلك توصياتهم في حل الازمه الحالية.وصرح المهندس إسماعيل أحمد على، بأن المؤتمر جاء في الوقت المناسب لإظهار الدور الذي قامت به الدولة في أزمة العالقين، وعرض كامل من رؤساء الجاليات وأعضاء الاتحاد، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بواسطة الجاليات والقنصليات في كل الدول للنظر في الإيجابيات والسلبيات أيضًا، وكانت هناك توصيات سيتم رفعها لوزارة الهجرة والمسئولين، علمًا بأن المتحدثين في المؤتمر تحدثوا من واقع مشاركاتهم على أرض الواقع.وأشار علاء سليم، أمين عام الاتحاد، أن المؤتمر هو الأول وليس الأخير في سلسلة مؤتمرات لمناقشة عدة قضايا هامة تخص المصريين في الخارج يتم العمل عليها خلال الفترة القادمه تدعم الدولة المصرية.هذا وقد وافق الحضور على إرسال برقية تأييد للقيادة السياسية لتؤكد وقوف أبناء الوطن في الخارج خلف سياسة الدولة الرشيدة في مواجهة التحديات.