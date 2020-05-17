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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رسالة مصابة بـ«كورونا» من داخل الحجر الصحى بعد إصابة أسرتها بالكامل

الأحد 17/مايو/2020 - 02:17 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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وجهت رباب فتحى، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد، رسالة للمصريين من داخل الحجر الصحي بأسيوط، وقالت "رباب" إن والدها توفى في مستشفى عزل المنيا، ولم تتمكن الأسرة من تشييع الجنازة لأن جميع أفراد لأسرة في مستشفيات العزل.

وأضافت "رباب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "هناك أرواح ستزهق بسبب فيروس كورونا، وبعض المواطنين بيستهتروا بالموضوع".

وأشارت إلى أن والدها أصيب بفيروس كورونا في بداية شهر رمضان، لكن الطبيب شخصه على أنه دور برد عادي، مردفة: "عندما تدهورت حالته وأجريت له مسحة كانت النتيجة إيجابية".

وأضافت أنها أصيبت هي ووالدتها وشقيقها، ونقلت هي إلى أسيوط، بينما نقل والدها إلى المنيا، ووالدتها إلى مستشفى عزل بنى سويف.

وأردفت: "كان نفسى أكون جنب والدي، لكن ربنا بعدنا عنه علشان منشفش ألمه، نحتسبه شهيدا عند الله، وهو منتظرنا فى مكان أجمل".

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