«الحاج الضوى»: المنصات الإلكترونية تحولت لمسارح لأبناء الجنوب

قال الفنان حمدي الغبري، صاحب شخصية "الحاج الضوي" الشهيرة في صعيد مصر، إن المواقع الإلكترونية تحولت منصاتها إلى مسارح مفتوحة أمام المواهب الفنية من أبناء جنوب الصعيد، خاصة في ظل عدم حصول أبناء الصعيد، حتى الآن، على فرصتهم لإثبات موهبتهم بالأعمال الفنية الكبيرة.وأضاف "الغبري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكثير من الأعمال الفنية التي أنتجت طيلة السنوات الماضية، تناولت موضوعات من واقع مجتمعات الجنوب، وعلى الرغم من ذلك لم يُستعان فيها بأحد من أبناء الصعيد، ممن يٌشهد لهم بالقدرة على الأداء والتعبير، وربما يرجع ذلك إلى عدم إدراك القائمين على صناعة الدراما والسينما في مصر للتغيير الفكري الذي حدث بين الجنوبيين، خاصة في مجال التعبير عن مواهبهم الفنية.وأشار إلى إن فناني الصعيد نجحوا في أن يجدوا في منصات المواقع الإلكترونية ضالتهم، واستغلوها للتعبير عن مواهبهم، حتى أصبح لهم جمهور من داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى إنه قد احتفل مؤخرًا بحصوله على الدرع الذهبي من موقع اليوتيوب بعدما ارتفع عدد متابعيه إلى أكثر من مليون شخص من مختلف بلدان العالم العربي.وتابع أنه قرر، منذ نحو 5 سنوات، أن يبدأ في تكوين فرقته الفنية الخاصة من أبناء قريته، لينطلقوا بخطى ثابتة نحو النجاح، بعدما تمكنوا من أدواتهم خلال تجسيد الشخصيات، وخلال تلك السنوات أيقن أن فرقته الصغيرة المكونة من كل من عبد الناصر يونس، وخالد سليمان، وأحمد بوظة، وعمار، أصبح لها مئات الآلاف من المتابعين.وأكد على أن الفترة المقبلة تستوجب من القائمين على صناعة السينما إعادة النظر فيما يتصل بحجم استعانتهم بأبناء الصعيد، والذين بلا شك سوف يضيفون الكثير إلى العمل الفني.