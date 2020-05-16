رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الحاج الضوى»: المنصات الإلكترونية تحولت لمسارح لأبناء الجنوب

السبت 16/مايو/2020 - 11:42 م
الحاج الضوي
الحاج الضوي
هدى الأمير
طباعة
قال الفنان حمدي الغبري، صاحب شخصية "الحاج الضوي" الشهيرة في صعيد مصر، إن المواقع الإلكترونية تحولت منصاتها إلى مسارح مفتوحة أمام المواهب الفنية من أبناء جنوب الصعيد، خاصة في ظل عدم حصول أبناء الصعيد، حتى الآن، على فرصتهم لإثبات موهبتهم بالأعمال الفنية الكبيرة.

وأضاف "الغبري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكثير من الأعمال الفنية التي أنتجت طيلة السنوات الماضية، تناولت موضوعات من واقع مجتمعات الجنوب، وعلى الرغم من ذلك لم يُستعان فيها بأحد من أبناء الصعيد، ممن يٌشهد لهم بالقدرة على الأداء والتعبير، وربما يرجع ذلك إلى عدم إدراك القائمين على صناعة الدراما والسينما في مصر للتغيير الفكري الذي حدث بين الجنوبيين، خاصة في مجال التعبير عن مواهبهم الفنية.

وأشار إلى إن فناني الصعيد نجحوا في أن يجدوا في منصات المواقع الإلكترونية ضالتهم، واستغلوها للتعبير عن مواهبهم، حتى أصبح لهم جمهور من داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى إنه قد احتفل مؤخرًا بحصوله على الدرع الذهبي من موقع اليوتيوب بعدما ارتفع عدد متابعيه إلى أكثر من مليون شخص من مختلف بلدان العالم العربي.

وتابع أنه قرر، منذ نحو 5 سنوات، أن يبدأ في تكوين فرقته الفنية الخاصة من أبناء قريته، لينطلقوا بخطى ثابتة نحو النجاح، بعدما تمكنوا من أدواتهم خلال تجسيد الشخصيات، وخلال تلك السنوات أيقن أن فرقته الصغيرة المكونة من كل من عبد الناصر يونس، وخالد سليمان، وأحمد بوظة، وعمار، أصبح لها مئات الآلاف من المتابعين.

وأكد على أن الفترة المقبلة تستوجب من القائمين على صناعة السينما إعادة النظر فيما يتصل بحجم استعانتهم بأبناء الصعيد، والذين بلا شك سوف يضيفون الكثير إلى العمل الفني.

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في العالم تقترب من 4.6 ملايين

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

تركيا تسجل 1610 حالات إصابة جديدة بكورونا

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»