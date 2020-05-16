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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد زاهر يكشف تفاصيل محاكمة «فتحي البرنس» في «واحد من الناس»

السبت 16/مايو/2020 - 11:30 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
دعاء عبد المقصود
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في حلقة خاصةً لبرنامج "واحد من الناس" في التاسعة مساء، أول أيام العيد، يحل الفنان أحمد زاهر ضيف في سهرة فنية خاصة، لكشف تفاصيل محاكمة "فتحي"، الدور الذي يجسده بمسلسل "البرنس"، علي كل الجرائم التي ارتكبها طوال شهر رمضان.

ويكشف زاهر خلال الحلقة، كواليس وحكايات عن دوره في مسلسل "البرنس"، كما يتم إجراء مواجهة مع ابنته ليلى زاهر، والتي تألقت في مسلسل "الفتوة".

الحلقة تذاع سهرة أول أيام العيد في التاسعة مساء من "واحد من الناس" على فضائية "النهار".

مسلسل "البرنس" يدور حول عائلة "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يعرض المسلسل على قناتي "dmc" و"dmc دراما"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجي".

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